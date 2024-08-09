Дерипаска призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Дерипаска заявил о необходимости безоговорочного прекращения огня

Фото: РИА «Новости»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска призвал прекратить огонь на Украине, чтобы потом постепенно остановить конфликт полностью. Об этом он заявил в интервью Nikkei Asia.

«Если вы хотите остановить войну, сначала нужно прекратить огонь», — сказал он, призвав к немедленному и безоговорочному прекращению огня на Украине.

На вопрос о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным Дерипаска ответил, что в них нет никаких изменений.

«Меня не трогают, и мы не вмешиваемся в политику», — заявил бизнесмен.

Ранее Дерипаска сравнил ситуацию с доходами бюджета России в следующем году с «ударом попы об лед». Он предположил, что такая ситуация сложится из-за падения цен на биржевые товары по всему миру.

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