Депутаты в Мытищах передали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Очередной груз гуманитарной помощи собрали для нужд специальной военной операции в Мытищинском отделении партии «Единая Россия». Его передали председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов и депутат от партии «Единая Россия» Алексей Лаптев.

Помимо общего перечня необходимых вещей, на этот раз особый акцент сделали на продуктах питания быстрого приготовления. Приготовить такую еду в условиях боевых действий очень легко и максимально удобно, ведь у бойцов не всегда есть возможность полноценно приготовить пищу, а подобные продукты станут важным источником питания и энергии.

Андрей Гореликов подчеркнул, как важно поддерживать солдат в зоне проведения специальной военной операции, тем более в этот 2025 год, объявленный Годом Защитника Отечества. Сражаться на передовой нашим бойцам поможет в том числе, гуманитарная поддержка, а работу в этом направлении, жители и власти Мытищ обязательно продолжат.

Гуманитарную помощь можно оказать в местном отделении партии «Единая Россия»: улица Мира, 37.