Депутаты в Люберцах передали гуманитарную помощь в зону СВО

Муниципальные депутаты Вячеслав Калинин и Дмитрий Сухов передали гуманитарный груз благотворительному фонду «Домашний очаг» для нужд военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Вместе с руководителем организации они также обсудили дальнейшие совместные проекты.

В составе груза — консервы, крупы и другие продукты для бойцов.

«Мы передали гуманитарную помощь благотворительному фонду „Домашний очаг“ — его руководителю Марине Исаевой. Собранные вещи и необходимые продукты скоро отправятся бойцам в зону СВО. Кроме того, мы сами присоединились к волонтерам и помогли в изготовлении маскировочных сетей. Каждая такая сеть может спасти жизни наших военных», — отметил Вячеслав Калинин.

Депутаты и руководитель фонда обсудили совместные проекты. Вячеслав Калинин подчеркнул, что они и дальше будут помогать военнослужащим, которые защищают страну.

«Депутаты привезли самое нужное: консервы, крупы и другие продукты для бойцов. Помочь собрать эту партию помогли магазины сети „Аппетит“. Все это уже скоро отправится на передовую вместе с очередной восстановленной машиной. Спасибо всем, кто рядом, кто помогает делом, словом и участием», — отметила Марина Исаева.

Активисты «Домашнего очага» уже изготовили более 25 тысяч окопных свечей и 200 маскировочных сетей.