В Госдуме призвали запретить делить выплаты за участие в СВО при разводе

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете раздела выплат участников специальной военной операции при разводе. Об этом сообщил ТАСС .

Законопроект предполагает внесение изменений в Семейный кодекс России. Согласно документу, выплаты военнослужащим за участие в СВО, включая единовременные пособия, денежное довольствие и ежемесячные суммы, станут их личным имуществом. Норма распространится на браки, заключенные после 24 февраля 2022 года.

«Такие браки нередко расторгаются в короткие сроки после получения выплат с последующим требованием о разделе средств», — отметили авторы инициативы.

Закон вступит в силу после официального опубликования. Его действие коснется и уже расторгнутых браков, если раздел имущества не был произведен.

Сейчас доходы супругов, включая выплаты участникам СВО, считаются совместной собственностью. Авторы законопроекта утверждают, что после начала спецоперации участились случаи заключения браков с военными ради материальной выгоды.

Ранее в Рязани разгорелся скандал вокруг бывшей жены погибшего бойца, который участвовал в операции «Труба» и освобождении Курской области. Узнав о смерти супруга, который незадолго до этого успел начать бракоразводный процесс, женщина подала на выплаты и покинула страну вместе с новым любовником.