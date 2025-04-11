Изменяла, а потом укатила с любовником. Жена погибшего на СВО бойца позарилась на выплаты

В Рязани разгорелся скандал вокруг бывшей жены Георгия Костырко — погибшего бойца с позывным Варяг, который участвовал в операции «Труба» и освобождении Курской области. Узнав о смерти супруга, который незадолго до этого успел начать бракоразводный процесс, женщина подала на выплаты и покинула страну вместе с новым любовником. Подробности — в материале 360.ru.

Не скрывала измен В браке с молоденькой студенткой юридического факультета Георгий прожил всего несколько недель. Почти сразу после свадьбы, которая состоялась в августе 2024 года, он отправился в зону боевых действий, полагая, что избранница будет дожидаться его дома. Однако вышло иначе.

Почти сразу девушка стала проводить время с новыми поклонниками, причем измен не скрывала, а открыто публиковала в социальной сети пикантные снимки, букеты цветов и подарки от ухажеров. «Когда он освобождал Курскую область, она выкладывала сексуальные видео с другими мужчинами», — обратила внимание журналистка Анастасия Кашеварова в Telegram-канале. По ее словам, узнав об этом, Костырко подал на развод через суд, который вынес решение о расторжении брака 25 февраля 2025 года. В законную силу документ вступил только через месяц, 25 марта. Варяг не дожил до этого две недели — погиб 9 марта.

Фото: РИА «Новости»

Ошибка, которую Варяг успел исправить Прощание с Георгием организовывала его мать Ольга Костырко. Ей помогали друзья и сослуживцы сына, а вот избранница никакой инициативы с похоронами не проявила: продолжала развлекаться с новыми приятелями и выкладывать все в соцсети. При этом подать на выплаты от Минобороны девушка не забыла, воспользовавшись тем, что решение суда еще не вступило в силу сразу после похорон Варяга. Студентка предъявила права и на часть имущества бывшего мужа. После этого она улетела в Египет с ухажером, подчеркнула Кашеварова. Мать погибшего бойца собирается судиться с его экс-женой. В беседе с НТВ она отметила, что считает бывшую невестку предательницей и недостойной каких-либо выплат.

Она не имеет права быть женой героя. <…> Девятого марта погиб мой сын, 10-го числа она уже заказала справку, чтобы подать апелляцию. Ольга Костырко мать погибшего бойца

Кашеварова добавила, что в Сети ходят разные слухи о моральном облике изменницы. В некоторых пабликах выставляли ее прайс за оказание услуг интимного характера. «Да, Варяг совершил ошибку, но он успел ее исправить. Государство не должно выплачивать омытые кровью деньги ш*****, это дискредитирует и армию, и образ русской женщины», — заключила журналистка.