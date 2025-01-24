Депутаты предложили освободить от призыва участвовавших в СВО добровольцев

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об освобождении от призыва на службу добровольцев, принимавших участие в СВО. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициаторами законопроекта стали депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы. В случае принятия документа, на службу не будут призывать волонтеров, которые с 2022 года принимали участие в боевых действиях в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Законопроектом предлагается освободить от призыва на военную службу лиц, поступивших в добровольческие формирования, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года», — отметили в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, этот шаг устранит правовой пробел и поможет восстановить справедливость в отношении тех, кто уже участвовал в СВО как доброволец.

ВС России 24 января установили контроль над Тимофеевкой в Донецкой Народной Республике. Ранее военные освободили населенные пункты Петропавловка, Волково, Воздвиженка, Соленое и Шевченко.