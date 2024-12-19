Депутаты помогли госпиталю имени Бурденко с приобретением новой мебели

Дополнительную мебель закупили для филиала главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко в Богородском округе. Здесь проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции.

Руководство госпиталя недавно обратилось к депутатам Богородского округа с просьбой помочь заменить мебель в приемном отделении и сестринской комнате. Благодаря депутату Мособлдумы Владимиру Пекареву, руководителю фабрики MOON Евгению Шаманскому и депутату Богородского округа Дмитрию Гусеву необходимую мебель изготовили в кратчайшие сроки.

«Рад был слышать искренние слова благодарности от трудового коллектива в наш адрес. Мы понимаем, насколько важно обеспечить условия, способствующие качественному лечению и восстановлению здоровья пациентов. Продолжим сотрудничество с учреждением», — рассказал Дмитрий Гусев.

В настоящее время в филиале № 3 Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Минобороны России в городе Ногинск-9 проходят лечение военнослужащие, принявшие участие в специальной военной операции. Для скорейшей реабилитации наших бойцов созданы необходимые условия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал охватить семьи участников СВО особым внимание и заботой в праздничные дни. Эту работу усилят во всех городских округах региона.