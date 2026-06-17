Депутаты оказали помощь бойцам СВО в Богородском округе

17 июня депутат Богородского округа Олег Пушенок передал участнику СВО новую профессиональную ракетку для настольного тенниса. В это же время депутат Олег Волянский направил десантникам телевизионную панель вместе с гуманитарным грузом.

Поддержка военнослужащих и ветеранов специальной военной операции остается одним из важных направлений работы депутатского корпуса округа. Очередные обращения, поступившие от бойцов, получили практическое решение.

К депутату Олегу Пушенку обратился мобилизованный участник СВО Сергей С., который получил ранение во время выполнения боевых задач. После возвращения к мирной жизни он сосредоточился на спортивной реабилитации. Сейчас ветеран регулярно занимается настольным теннисом и принимает участие в соревнованиях среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Для тренировок ему потребовалась профессиональная ракетка.

17 июня депутат встретился с Сергеем и передал ему спортивный инвентарь. В ходе общения также обсуждался вопрос ремонта жилья, который ранее поднял ветеран. По словам депутата, работа по этому обращению продолжается, а ситуация остается на его личном контроле.

«Качественная ракетка поможет мне лучше подготовиться к предстоящим турнирам. Спасибо за своевременную поддержку», — сказал Сергей.

Помощь военнослужащим оказал и депутат Совета депутатов Богородского округа Олег Волянский. Для подразделений, выполняющих задачи в зоне СВО, он приобрел телевизионную панель. Технику включили в состав гуманитарного груза, который собрали жители поселка Зеленый и города Старая Купавна.

Гуманитарная помощь уже отправлена военнослужащим. Депутаты подчеркнули, что продолжат оперативно реагировать на обращения защитников Отечества и оказывать необходимую поддержку как бойцам на передовой, так и ветеранам, вернувшимся домой.