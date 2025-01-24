Депутаты Мытищ провели единый день приема участников СВО и их семей

Депутаты партии «Единая Россия» встретились с женами и матерями участников специальной военной операции. Обратившимся окажут всю необходимую помощь и обеспечат юридическую поддержку.

Единый день приема участников СВО и членов их семей по юридическим вопросам провели в местной общественной приемной партии «Единая Россия». Во встрече участвовали руководитель фракции «Единой России» Юрий Гончарук, и юрист Аслан Солтамуратов.

Первый вопрос о получении положенных выплат прозвучал от жены мобилизованного, которая столкнулась с трудностями при оформлении документов и не получила разъяснений по этому вопросу.

Следующей обратилась мать мобилизованного. Сыну женщины необходима медицинская реабилитация после прохождения лечения в госпитале.

Юрий Гончарук и Аслан Солтамурадов внимательно выслушали просьбы и обращения каждого, проанализировали ситуацию, дали разъяснения по юридическим вопросам, предоставили конкретные рекомендации по дальнейшим действиям, помогли в подготовке необходимых документов.

Юрий Гончарук подчеркнул, что необходимо помочь семьям наших героев, столкнувшимся со множеством трудностей, преодолеть их, предоставив юридическую поддержку и содействие в решении возникающих вопросов. Подобные приемы будут проводиться регулярно.

Записаться на прием в местное отделение партии «Единая Россия» может любой желающий по телефону: 8 (495) 581-06-34.