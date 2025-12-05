Депутаты из Воскресенска передали партию гуманитарного груза для бойцов СВО
Гуманитарный груз доставили в Центр поддержки участников СВО. В сборе помощи участвовали депутаты Совета депутатов городского округа Воскресенск, партийцы и неравнодушные жители муниципалитета.
Защитники получат предметы первой необходимости, медикаменты, одежду и продукты питания.
По словам руководителя депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов округа Сергея Слепова, бойцам, находящимся на фронте, и их семьям регулярно оказывают поддержку.
«Такие грузы собирают благодаря депутатам, жителям, волонтерам и всем, кто не остается в стороне. Это не только материальная помощь тем, кто находится на передовой, но и мощный импульс моральной поддержки, напоминающий о том, что они не забыты, что их ждут дома», — добавил Сергей Слепов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.