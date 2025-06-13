Депутаты из Мытищ провели встречу с семьями участников СВО

В библиотеке имени Дмитрия Кедрина в Мытищах накануне Дня России муниципальные депутаты провели встречу с родственниками бойцов специальной военной операции. На мероприятии обсудили меры поддержки для защитников и их близких.

Встречу провели в рамках партийного проекта «Крепкая семья». С родственниками участников спецоперации побеседовали секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая, председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов и руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО городского округа Мытищи Сергей Пудов.

Такие встречи в Мытищах проходят регулярно. Их основная цель — поддержать родных защитников, находящихся сейчас на передовой. Юлия Купецкая отметила, что депутаты и представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО помогают решать юридические и медицинские вопросы, а также вопросы, касающиеся помощи участникам специальной военной операции в поиске работы, устройства детей в сады и школы и многое другое.

«Нашим военнослужащим на передовой спокойнее, когда они знают, что дома об их близких помнят, заботятся и поддерживают», — добавила Юлия Купецкая.

Напомним, что обратиться за консультацией можно в Центр поддержки участников СВО и членов их семей по адресу: город Мытищи, улица Мира, дом № 9, телефоны 122 или +7 (985) 858-38-74, в Региональное отделение государственного фонда «Защитники Отечества», расположенное по тому же адресу, номер для связи: +7 (925) 275-19-73, или в Мытищинское отделение Ассоциации ветеранов СВО по телефону: +7 (901) 744-93-92.