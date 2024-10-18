Представители трех немецких партий могут заблокировать поставки оружия ВСУ в случае объединения в коалицию, сообщил Spiegel . Речь идет о Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Христианско-демократическом союзе Германии (ХДС) и Союзе Сары Вагенкнехт (ССВ).

Депутаты ССВ требуют изменить подход к решению украинского кризиса, отметили журналисты.

«Оружие не должно поставляться на Украину, а новые американские ракеты не будут размещаться на территории Германии», — описали программу партии Вагенкнехт авторы статьи.

По их мнению, с этим не согласны представители других партий. Эти разногласия могут помешать формированию коалиции, уточнил Spiegel.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что призовет канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона наладить контакты с Россией. По словам главы венгерского правительства, это позволит скорее найти выход из украинского кризиса.