Депутаты из Германии приготовили для Украины «сюрприз». Он не понравится ВСУ
Spiegel: СДПГ, ХДС и ССВ могут совместно заблокировать поставки оружия ВСУ
Представители трех немецких партий могут заблокировать поставки оружия ВСУ в случае объединения в коалицию, сообщил Spiegel. Речь идет о Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Христианско-демократическом союзе Германии (ХДС) и Союзе Сары Вагенкнехт (ССВ).
Депутаты ССВ требуют изменить подход к решению украинского кризиса, отметили журналисты.
«Оружие не должно поставляться на Украину, а новые американские ракеты не будут размещаться на территории Германии», — описали программу партии Вагенкнехт авторы статьи.
По их мнению, с этим не согласны представители других партий. Эти разногласия могут помешать формированию коалиции, уточнил Spiegel.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что призовет канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона наладить контакты с Россией. По словам главы венгерского правительства, это позволит скорее найти выход из украинского кризиса.