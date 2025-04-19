Депутаты и общественники провели встречу с участниками СВО в Мытищах

Бойцы СВО из Мытищ смогли лично обратиться с вопросами и просьбами к народным избранникам и представителям общественных организаций. Для военнослужащих организовали специальную встречу.

Мероприятие прошло в местной общественной приемной партии «Единая Россия». На нее пришли секретарь местного отделения партии Юлия Купецкая, председатель Совета депутатов Мытищ Андрей Гореликов, руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Гончарук, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Сергей Пудов и исполнительный секретарь местного отделения партии Анжелика Бутенко.

На встрече обсудили адресные просьбы. Так, участники СВО попросили помочь приобрести техническое оборудование, этот вопрос уже решили.

Так, удалось обеспечить бойцов дизельным генератором, радиостанциями, квадрокоптером, системой радиоэлектронной борьбы, противоосколочными костюмами, тепловизорным прицелом и маскировочными сетями.

«С течением времени и изменением ситуации на фронте запросы бойцов меняются. Стараемся адаптироваться и приобретать то, что сейчас больше всего необходимо», — отметила Юлия Купецкая.

Кроме того, военнослужащим передали письма от школьников, открытки и аппликации.