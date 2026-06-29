Депутаты Химок приняли участие в круглом столе о контрактной службе

25 июня депутат Химок Артур Каримов принял участие в круглом столе в пресс-центре «Московского комсомольца». Отдельное внимание на встрече уделили наставничеству и новым механизмам поддержки для молодых людей до 28 лет.

В дискуссии сошлись, эксперты, представители общественности и конечно родители — чтобы разобрать не только правовые аспекты, но и психологическую готовность семей к такому решению.

«Служба по контракту — это серьезное решение, которое требует осознанного подхода. Важно, чтобы у молодых людей была полная информация и возможность задать вопросы тем, кто прошел этот путь. Наша задача — создать условия, при которых каждый сможет сделать выбор самостоятельно, опираясь на знания и поддержку», — отметил депутат Химок Артур Каримов.

В открытом диалоге участники выделили три ключевые темы: критерии зрелого выбора, объем доступной информации и семейная поддержка. Обсудили развитие осознанности у молодежи как помочь отличить зрелое решение от импульсивного порыва, какая информация о службе по контракту необходима для принятия взвешенного решения.

«Этот разговор — важный шаг к формированию открытого диалога между государством, обществом и семьями. Молодым людям нужна не только информация, но и понимание того, что их выбор уважают и готовы поддержать», — подчеркнула депутат Химок Юлия Мамай.

По итогам дискуссии все участники сошлись во мнении что служба по контракту должна быть осознанным выбором, основанная на полной информации и поддержке как семьи так и государства. Регулярные встречи снижают тревожность семей и дают им четкие ориентиры.