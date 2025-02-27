Депутат в Балашихе наградил волонтеров за поддержку бойцов СВО

Депутат и участник специальной военной операции Леонид Любимцев посетил концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества в Репьевском районе. На мероприятии он отметил жителей Балашихи, активно поддерживающих фронт.

Они занимаются плетением маскировочных сетей, вяжут носки и передают бойцам гуманитарную помощь и теплую одежду. За это Леонид Любимцев вручил волонтерам медали «Тыл фронту» за их неоценимый вклад в поддержку военнослужащих.

«Мы получаем письма и открытки от детей из местных организаций. Они регулярно пишут нашим бойцам на фронте», — поделился Любимцев.

Помимо этого, народный избранник вручил благодарственные письма от командиров части главе администрации района Сергею Ершову и передал подарки детям погибших участников специальной военно операции.

Леонид Любимцев служил в пограничных войсках на Северном Кавказе, а он также окончил Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности России. Любимцева наградили знаками «Отличник пограничной службы» 2-й и 3-й степеней. С 2015 года он занимает должность депутата городского округа Балашиха. В октябре 2023 года Леонид добровольцем отправился в зону спецоперации и был удостоен памятной медали компартии, медали за боевое отличие и медали Жукова. В ноябре 2024 года бойцу присвоили звание старшего лейтенанта.