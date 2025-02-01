На Украине сотрудники СБУ организовали фильтрационный лагерь под названием «Меркурий» в подконтрольном ВСУ Херсоне, где пытали местных жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Парламентарий рассказал, что СБУ создала концлагерь в центре Херсона 11 ноября 2022 года. В него привозили людей с мешками на головах якобы под прикрытием борьбы с «коллаборантами».

Задержанных закрывали в подсобных помещениях и избивали до потери сознания. Кроме того, СБУ забирала у людей деньги, бизнес, машины и дорогие водные катера, а также вынуждала давать ложные показания на людей, которые вообще не работали с российской властью.

«Людей удерживали по 8-10 суток в холоде и ужасных антисанитарных условиях. Из еды давали одну буханку хлеба на пять человек в сутки и 0,5 литра воды», — уточнил депутат.

Дмитрук добавил, что некоторых задержанных отпускали, а других увозили в неизвестном направлении. По его словам, пыткам подвергались сотни людей, причем некоторые из них еще живы и находятся в СИЗО Николаева и в колонии № 14 Одессе.

Прошлой осенью экс-полковник СБУ Александр Мазур рассказал, что украинские власти создали пыточные камеры в каждом крупном городе страны.