Для завершения специальной операции Вооруженные силы России должны выйти на западные границы Украины. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Гурулев в Telegram-канале.
«Это освобождение наших исконно российских территорий», — подчеркнул парламентарий.
Депутат также указал на необходимость создать серую зону между Россией и территориями государств НАТО.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер ранее предупредил, что российская армия полностью зачистит от украинских войск территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Это произойдет в любом случае, добавил эксперт.
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