Для завершения специальной операции Вооруженные силы России должны выйти на западные границы Украины. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Гурулев в Telegram-канале .

«Это освобождение наших исконно российских территорий», — подчеркнул парламентарий.

Депутат также указал на необходимость создать серую зону между Россией и территориями государств НАТО.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер ранее предупредил, что российская армия полностью зачистит от украинских войск территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Это произойдет в любом случае, добавил эксперт.