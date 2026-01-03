Депутат окружного Совета и участник СВО поздравили ветерана Отечественной войны из Люберец с вековым юбилеем

В Люберецком городском округе торжественно отметили столетний юбилей ветерана Великой Отечественной войны Адельфины Мазятовой — героини, прошедшей боевой путь от Москвы до Ленинграда. К поздравлениям присоединились депутат, участник специальной военной операции и молодые волонтеры, подчеркнув преемственность поколений.

В первую пятницу года депутат окружного Совета Виктор Худяков, участник специальной военной операции Олег Золотухин, волонтеры движения «Победа» и муниципальный координатор партийного проекта «Историческая память» Владимир Харламов навестили ветерана Великой Отечественной войны Адельфину Михайловну Мазятову, чтобы поздравить ее со 100-летним юбилеем и Новым годом.

«Адельфина Михайловна в свои 100 лет — потрясающе позитивный и жизнерадостный человек. Она мама, бабушка, прабабушка. Непревзойденное чувство юмора и жизнелюбие, гостеприимство и неравнодушие к судьбе своего народа по-прежнему с ней», — отметил Виктор Худяков.

Юбиляр тепло поблагодарила гостей, вспомнила суровые годы войны и рассказала, как после Победы строила мирную жизнь. Ее история — это не просто воспоминания, а живое свидетельство подвига целого поколения.

«Общение с такими людьми становится уникальным мостом между эпохами: ветеран Великой Отечественной войны и участник специальной военной операции поделились с молодыми волонтерами своим боевым опытом. Во все времена важно хранить живую связь между поколениями, сохранять историческую память и передавать правду молодежи — будущему нашей страны. Такие встречи — яркий тому пример», — отметил Олег Золотухин.

Адельфина Мазятова вступила в ряды Красной армии 28 июля 1941 года. Служила связистом на передовой — под Андреаполем, под Ржевом, участвовала в обороне Москвы и боях под Вязьмой. В начале 1942 года была тяжело ранена под Смоленском, но отказалась от демобилизации и вернулась на службу. Второе ранение получила в конце 1943 года. А с 1944 года охраняла стратегические объекты в Ленинграде, где и встретила Победу.