Депутат Мособлдумы встретился с бойцами из зоны СВО

Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин совместно с руководителем общественной организации поддержки материнства и детства «Родная душа» Натальей Черячукиной провели встречу с бойцами специальной военной операции, проходящими восстановление, и их семьями. Мероприятие было направлено на оказание юридической и социальной поддержки защитникам Отечества.

В ходе встречи участники получили подробные консультации по вопросам оформления льгот и выплат, срокам получения компенсации за школьную форму, а также возможностям организации детского досуга, включая бесплатные спортивные секции, такие как футбольные кружки. Особое внимание уделялось разбору индивидуальных ситуаций, что позволило максимально эффективно помочь каждому обратившемуся.

«Для нас крайне важно, чтобы семьи защитников Отечества чувствовали нашу постоянную поддержку. Сегодня мы детально разбирали каждую ситуацию, потому что за каждым вопросом стоит конкретная человеческая судьба. Наша задача — помочь разрешить все правовые и бытовые трудности, с которыми сталкиваются бойцы и их близкие», — отметил Владимир Шапкин.

Отдельное внимание было уделено многодетным семьям. В честь прошедшего Дня отца Владимир Шапкин и Наталья Черячукина поздравили многодетных отцов и вручили им памятные подарки, выразив благодарность за их вклад в укрепление семейных ценностей и поддержку обороноспособности страны.