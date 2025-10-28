Депутат Мособлдумы передал новые экспонаты музею ПВО в Балашихе

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов продолжает активно поддерживать военнослужащих и гражданское население Донбасса, а также способствует сохранению исторической памяти о событиях специальной военной операции. Недавно он передал музею ПВО в Балашихе новые экспонаты, привезенные с территории Донбасса.

Среди них — остатки сбитого дрона, уничтоженного российскими бойцами, а также другие уникальные артефакты, которые пополняют экспозицию, посвященную событиям СВО.

В рамках недавней поездки в Донецкую Народную Республику Тарас Ефимов также сопровождал группу детей из Донецка, которые прибыли в Подмосковье для прохождения реабилитации, обучения и занятий спортом. Эта важная работа по поддержке юных жителей Донбасса ведется уже несколько лет при активном участии члена правления Балашихинского отделения организации «Боевое братство» Виталия Иванова.

Кроме того, для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, члены «Боевого братства» передали специальные средства защиты, мототехнику, бронежилеты, маскировочные сети, а также подарки и письма с пожеланиями от школьников.

Особое внимание в рамках гуманитарной помощи было уделено школе-интернату «Росток» в Донбассе: депутат передал около трех тонн гуманитарной помощи в виде замороженных продуктов питания. Также медикаменты были направлены в медицинские учреждения Донбасса и волонтерский фонд «Защитники Отечества».

Музей ПВО в Балашихе славится своей масштабной коллекцией — здесь собрано уже более 16 тысяч предметов, связанных с военной тематикой. В экспозиции представлены трофейные гранатометы, противотанковые ракетные комплексы западного производства, украинские FPV-дроны, радиостанции, а также двигатели и головки самонаведения комплекса «Хаймарс». Значительную часть экспонатов передают бойцы специальных подразделений, что придает музею особую ценность и достоверность.