Депутат Мособлдумы Павел Максимович отправил гумпомощь из Подольска в зону СВО

Депутат Московской областной думы Павел Максимович продолжает активно поддерживать участников специальной военной операции. Очередная партия гуманитарной помощи была доставлена в Макеевку его общественным помощником Александром Корзенковым.

В честь Дня защитника Отечества Корзенков передал в Центр гуманитарной помощи фонда «Все будет хорошо» одежду, обувь, средства гигиены, медикаменты, а также детскую одежду и термобелье. Помимо этого, для усиления безопасности бойцов на передовой было доставлено два средства радиоэлектронной борьбы.

Александр Корзенков регулярно выезжает в зону проведения СВО, лично доставляя необходимые вещи и оборудование для бойцов и мирных жителей.

«Ждем наших бойцов с Победой живыми и здоровыми как можно скорее! Участники специальной военной операции — герои, которые с мужеством и отвагой защищают свой дом. А наша помощь, опора и поддержка дает им еще больше сил и энергии», — сказал Максимович.

Ранее депутат вместе с коллегами Алексеем Стуловым и Алексеем Батиным, а также активистами подольской «Молодой Гвардии» отправляли на передовую бензопилы, генераторы, инструменты, средства личной гигиены, а также шины и запчасти для автомобилей.

Такая помощь продолжает оказывать значительную поддержку бойцам и мирным жителям, демонстрируя единство и заботу о тех, кто нуждается в этом больше всего.