Депутат Мособлдумы навестил семью участника СВО из Балашихи

Супруга военнослужащего Ольга рассказала гостям о тяжелом пути мужа: после серьезных ранений и длительной реабилитации он вновь вернулся на передовую. Вместе с детьми — Марией и Федором — семья с нетерпением ждет скорейшего возвращения защитника домой. Ольга также продемонстрировала государственные награды мужа, свидетельствующие о его мужестве и заслугах.

«Для нас принципиально важно поддерживать семьи защитников Отечества. Это люди, которые проявляют мужество и стойкость в зоне СВО, и наша обязанность — окружить их родных заботой, помочь справляться с повседневными трудностями. Мы всегда рядом и готовы откликнуться на любую просьбу», — подчеркнул Тарас Ефимов.

В Балашихе комплексно поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей. В Московской области реализуется свыше 70 мер социальной поддержки, направленных на помощь военнослужащим и их близким. Подробнее ознакомиться с ними можно на официальных ресурсах региона.