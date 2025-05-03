Депутат Мособлдумы и волонтеры из Люберец передали гумпомощь бойцам СВО

В городском округе Люберцы продолжают собирать гуманитарные грузы и отправлять их защитникам в зону специальной военной операции. Волонтеры из поселка Октябрьский и депутат Московской областной Думы Дмитрий Дениско передали бойцам маскировочные сети, лекарства и другие необходимые вещи.

Дмитрий Дениско поблагодарил всех, кто участвовал в сборе гуманитарной помощи.

«Отправляем очередной груз, в составе которого: маскировочные сети, антитепловизионные одеяла, медикаменты. Сегодня именно эти вещи особенно необходимы нашим бойцам. Хочу поблагодарить волонтеров, неравнодушных жителей, предпринимателей. Поддержка фронта — это наш общий долг», — отметил депутат.

Помочь фронту может каждый желающий. В поселке Октябрьский городского округа Люберцы вещи для бойцов собирают по адресу: улица Комсомольская, дом № 5. Также волонтеры нужны в Центре поддержки участников СВО на Октябрьском проспекте, дом № 120, корпус № 3, и в общественной приемной партии «Единая Россия» на улице Кирова, дом № 22.