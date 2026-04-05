Депутат Люберец взял на контроль обращение вдовы участника СВО

Дмитрий Кудинов встретился с супругой погибшего военнослужащего 2 апреля. Женщина попросила помочь решить вопрос с подтоплением могил на кладбище, где похоронен ее муж.

Супруг Марии погиб под Купянском, исполняя воинский долг. Депутат взял обращение на особый контроль, пообещал держать Марию в курсе всех действий и не оставлять без внимания. Женщина воспитывает сына. На встрече мальчик сказал, что хочет заниматься футболом.

Дмитрий Кудинов является руководителем местной футбольной школы «Спартак». Он пригласил Марию с сыном в учреждение на пробную тренировку. Там мальчик сможет познакомиться с тренерами, посмотреть, как проходят занятия. Для мотивации он подарил будущему спортсмену футболку с символикой клуба и игровой мяч. В школе все дети участников и ветеранов специальной военной операции занимаются бесплатно. Льготы действуют и для других особых категорий жителей.