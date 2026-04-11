Депутат Люберец поможет семье ветерана СВО с получением соцвыплат

Депутат окружного Совета, руководитель футбольной школы «Спартак» Дмитрий Кудинов встретился с женой ветерана боевых действий Сергея. Боец потерял ногу во время выполнения задач под Сватово в составе инженерных войск.

Сергей участвовал в боевых действиях в Луганской Народной Республике, где получил серьезное ранение. В результате ему ампутировали ногу. В настоящее время мужчина на пенсии. Семья военнослужащего обратилась к депутату с просьбой помочь встать на учет для получения соответствующих социальных выплат.

Дмитрий Кудинов взял вопрос на особый контроль и пообещал сделать все возможное, чтобы помочь участнику боевых действий. Также на встрече обсудили варианты трудоустройства Сергея, проведение Уроков мужества для молодежи и организацию футбольных матчей для ветеранов специальной военной операции.