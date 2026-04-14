Депутат Люберец передал 3D-принтер волонтерам СВО

Новый принтер позволит активистам значительно увеличить объемы производства необходимых изделий для участников специальной военной операции и расширить линейку выпускаемой продукции.

Владимир Храмцов отметил, что волонтеры фонда работают практически без остановки. Переданный 3D-принтер даст возможность изготавливать более крупные и сложные детали, а значит, быстрее закрывать потребности бойцов. Только за последние месяцы фонд отправил на передовую сотни изделий, и теперь эти объемы можно существенно нарастить. Уже сейчас рассматривается запуск производства новых видов комплектующих, которые раньше было невозможно изготовить из-за технических ограничений.