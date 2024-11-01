Депутат-контрактник из Башкирии пропал на задании в Курской области

Депутат Курултая Башкирии Алексей Локотченко, проходящий службу по контракту в зоне спецоперации, пропал без вести. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По его информации, 29-летний депутат служил в штурмовой группе и зачищал село Борки в Суджанском районе. Подразделение попало под обстрел и эвакуировалось, однако по возвращении к месту дислокации не смогло найти Локотченко и еще одного бойца, Рудольфа Баимова.

Информации об их судьбе пока нет. По одной из версий, оба могли оказаться в плену.

Службу в зоне спецоперации Локотченко проходит с февраля, уже один раз был тяжело ранен, но после восстановления вернулся в строй.

Ранее стало известно, что контракт с Минобороны заключил бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный за коррупцию.