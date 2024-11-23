Депутат Колесников назвал вероятные цели удара ВСУ по порту Бердянска
Депутат Колесников: ВСУ нанесли удар по порту Бердянска для устрашения
Устрашение или желание остановить поставки вооружений по морю стали вероятными причинами решения командования украинских войск нанести ракетный удар по порту Бердянска. Такие версии в комментарии Lenta.ru выдвинул член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Он подчеркнул, что даже небольшие морские порты имеют значение для военных, участвующих в специальной военной операции.
«Может быть, это был удар устрашения. А может быть, они думали, что туда подвозят водой какие-то боеприпасы», — заявил Колесник.
Депутат добавил, что морские гавани часто становятся целями для нанесения первого массированного удара. Чтобы этого не допустить, порты закрывают системами противовоздушной и противоракетной обороны.
О прилете украинской ракеты в порт Бердянска сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что упавшие обломки снаряда привели к возникновению огня, но прибывшие на место спасатели оперативно потушили пламя.
Глава региона подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал. Балицкий призвал горожан следить за сообщениями, потому что сохранилась высокая вероятность новых обстрелов.