Депутат из Подольска приобрел генераторы для бойцов СВО

Депутат окружного совета Евгений Исаев в очередной раз оказал поддержку участникам специальной военной операции. Для нужд бойцов он приобрел и отправил на фронт генераторы.

К депутату с просьбой о помощи обратились супруги участников СВО из микрорайона Кузнечики Елена и Анастасия. Евгений Исаев на собственные средства купил оборудование, которое уже доставлено на территорию Донецкой народной республики. «Единый народ никогда не будет побежден!» — выразил уверенность депутат. Он подчеркнул, что внести вклад в общую победу может каждый россиянин, оказывающий поддержку бойцам СВО.

Евгений Исаев не впервые участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи в зону спецоперации. Ранее он передал военным более 2500 банок рыбных консервов производства компании «Русский рыбный мир», которой руководит.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.