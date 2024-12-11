Депутат из Подольска передал в зону СВО 30 FPV-дронов

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов передал разведчикам в зоне СВО УАЗ и запчасти для него. Муниципальный депутат, ветеран специальной военной операции Андрей Черепенников закупил для защитников квадрокоптер DJI Mavic 3Т и 30 FPV-дронов .

Андрей Черепенников — один из инициаторов развития отрасли летательных аппаратов в Подольске. Производство систем освоила компания «НПК Беспилотные системы».

Помимо необходимой техники, участникам СВО отправят маскировочные сети и рюкзаки.

«Поддержка бойцов — наша святая обязанность. Благодарю всех неравнодушных людей, которые не остаются в стороне и присоединяются к этому делу», — сказал Артамонов.