Депутат из Подольска передал в зону СВО 30 FPV-дронов

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов передал разведчикам в зоне СВО УАЗ и запчасти для него. Муниципальный депутат, ветеран специальной военной операции Андрей Черепенников закупил для защитников квадрокоптер DJI Mavic 3Т и 30 FPV-дронов.
Андрей Черепенников — один из инициаторов развития отрасли летательных аппаратов в Подольске. Производство систем освоила компания «НПК Беспилотные системы».
Помимо необходимой техники, участникам СВО отправят маскировочные сети и рюкзаки.
«Поддержка бойцов — наша святая обязанность. Благодарю всех неравнодушных людей, которые не остаются в стороне и присоединяются к этому делу», — сказал Артамонов.
Помочь участникам специальной военной операции может каждый житель Подольска. Внести свой вклад можно через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи» в волонтерском центре на Ульяновых, 1. Активисты принимают, сортируют и передают необходимые защитникам вещи. Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (496) 750-04-93.