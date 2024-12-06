Депутат из Подольска отправил бойцам СВО более 2 тысяч консервов

Депутат окружного совета Евгений Исаев руководит компанией «Русский рыбный мир». Он приготовил к отправке в зону спецоперации более 2500 банок рыбных консервов, которые выпускает предприятие.

Продукты включены в очередную партию гуманитарной помощи, которую отправят от всего Подмосковья 13 декабря из национального центра «Россия». Подольск также передал участникам СВО медикаменты, средства личной гигиены и другие необходимые на фронте вещи.

«На освобожденных территориях растет количество нуждающихся в помощи. И они должны чувствовать нашу поддержку», — подчеркнул Евгений Исаев.

В муниципалитете функционируют 26 пунктов сбора гуманитарной помощи. Жители Подольска активно участвуют в волонтерской работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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