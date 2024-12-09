Депутат из Мытищ Юрий Гончарук передал гуманитарную помощь бойцам СВО
Участники специальной военной операции получили из рук депутата городского округа Мытищи Юрия Гончарука гуманитарную помощь. Народный избранник лично доставил на фронт автомобиль, продукты питания и медикаменты.
Депутат Совета депутатов Юрий Гончарук передал бойцам автомашину, медицинские препараты и перевязочные средства, специализированное оборудование, сладости и вязаные носки, изготовленные участницами клуба «Активное долголетие». Он призвал жителей Мытищ активно участвовать в сборе гуманитарной помощи. По словам народного избранника, даже небольшое пожертвование может оказать значительную поддержку защитникам.
Напомним, что теплые вещи, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены принимают в Мытищах по следующим адресам: в Молодежном центре «Импульс» на Силикатной улице, дом № 12, в Доме культуры «Яуза» на улице Мира, дом № 2А, в местном отделении партии «Единая Россия» на улице Мира, дом № 37, в ледовом дворце «Арена Мытищи» на Летной улице, дом № 17, и в штабе волонтеров на улице Мира, дом № 9.
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