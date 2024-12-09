Депутат из Мытищ Юрий Гончарук передал гуманитарную помощь бойцам СВО

Депутат Совета депутатов Юрий Гончарук передал бойцам автомашину, медицинские препараты и перевязочные средства, специализированное оборудование, сладости и вязаные носки, изготовленные участницами клуба «Активное долголетие». Он призвал жителей Мытищ активно участвовать в сборе гуманитарной помощи. По словам народного избранника, даже небольшое пожертвование может оказать значительную поддержку защитникам.

Напомним, что теплые вещи, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены принимают в Мытищах по следующим адресам: в Молодежном центре «Импульс» на Силикатной улице, дом № 12, в Доме культуры «Яуза» на улице Мира, дом № 2А, в местном отделении партии «Единая Россия» на улице Мира, дом № 37, в ледовом дворце «Арена Мытищи» на Летной улице, дом № 17, и в штабе волонтеров на улице Мира, дом № 9.

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