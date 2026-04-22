Депутат из Люберец помогла семье мобилизованного участника СВО

Депутат Совета депутатов городского округа Люберцы от партии «Единая Россия» Екатерина Исаева продолжает работу с обращениями семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. На днях она оказала помощь Надежде Владимировне — матери мобилизованного бойца из Дзержинского.

Женщине потребовалось специальное оборудование для ванной комнаты из-за сильных болей в ногах. Депутат оперативно закупила необходимый инвентарь и доставила его на дом.

«Ко мне регулярно приходят семьи наших военнослужащих — у каждого своя ситуация, но объединяет их одно: им нужна поддержка здесь и сейчас. В случае Надежды Владимировны речь шла о здоровье — сильные боли в ногах. Без специального приспособления в ванной элементарные бытовые вещи становились серьезным испытанием. Мы оперативно закупили необходимый инвентарь и доставили его на дом», — рассказала Екатерина Исаева.

Сама Надежда Владимировна отметила, что помощь оказалась своевременной и существенно облегчила повседневную жизнь.

Ранее депутат окружного Совета, директор спортивной школы олимпийского резерва «Союз» Виктор Худяков оказал помощь ветерану специальной военной операции Михаилу Матвиенко. Он обеспечил Михаила бесплатными тренировками по дзюдо по специально разработанной программе для граждан с ограниченными возможностями здоровья.