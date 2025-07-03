Депутат из Люберец оказал помощь участникам СВО в ремонте автомобиля

Депутат городского округа Люберцы и руководитель футбольной школы «Спартак» Дмитрий Кудинов оказал поддержку участникам специальной военной операции. Он помог организовать ремонт автомобиля.

Дмитрий Кудинов сообщил, что на ремонт отправили машину, которую привезли бойцы артиллерийской группы «Арес» 72-й отдельной мотострелковой бригады прямо с передовой. Этот автомобиль не раз подвергался атакам дронов и используется для доставки боеприпасов и эвакуации раненых в полевые госпитали. «Заменим в машине ходовую часть, установим защиту, полностью приведем боевой автомобиль в порядок», — отметил Кудинов.

Ранее он помог общественной организации «Малаховские берегини» с приобретением материалов для изготовления маскировочных сетей.

«Изначально волонтерская группа вязала теплые вещи для фронта, больниц и полевых госпиталей, изготавливала окопные свечи. Со временем добровольцы начали плести маскировочные сети, которые так нужны нашим бойцам. Активное участие принимают волонтеры в сборе, сортировке и отправке гуманитарных грузов в зону проведения СВО», — пояснил депутат.

Он выразил благодарность добровольцам за их вклад в поддержку военнослужащих и попросил продолжить изготовление масксетей для следующей партии гуманитарного груза на передовую.