Депутат из Фрязина передал гумпомощь участникам СВО

Новую партию гумпомощи отправили в зону спецоперации из Фрязина. Ее собрали местные активисты.

Сбор и передачу посылки организовали активисты отделения «Молодой Гвардии» во Фрязине и муниципальный депутат Владимир Мосевнинин. В нее вошло спецоборудование.

Мероприятие провели после обращения супруги военнослужащего в ходе приема граждан к народному избраннику. Груз сформировали в кратчайшие сроки.

«Проведенная работа демонстрирует эффективность взаимодействия общественных организаций и органов местного самоуправления в решении социально значимых задач и оказании поддержки участникам специальной военной операции», — прокомментировали в пресс-службе городского округа Фрязино.

