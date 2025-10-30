Глава Фрязина поздравил волонтеров округа с Днем добровольца

День добровольца отметили в Московской области. Волонтеров Фрязина с праздником поздравил глава муниципалитета Дмитрий Воробьев.

Во Фрязине добровольной работой занимаются более 1000 волонтеров. Они помогают ветеранам, многодетным семьям и социально уязвимым категориям граждан. Добровольцы регулярно участвуют в мероприятиях федерального и регионального уровня, а также организовывают их в округе.

Дмитрий Воробьев поблагодарил молодежных активистов, в том числе представителей «Молодой Гвардии», «Движения первых» и образовательных учреждений города.

«Деятельность волонтеров демонстрирует высокий уровень гражданской ответственности и способствует формированию социально ориентированной молодежной политики. Выражаю благодарность всем добровольцам за их вклад в развитие муниципалитета», — сказал Дмитрий Воробьев.