Депутат Ивлев не исключил изменение состава переговорной группы в Стамбуле

Состав переговорной группы в Стамбуле могут скорректировать, если поменяются ее задачи. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Он назвал действующую переговорную группу сбалансированной и отметил, что дипломаты справляются со всеми поставленными перед ними задачами.

«Это люди, обладающие актуальной информацией, опытом мировой политики, знаниями и знающие Украину», — подчеркнул парламентарий.

Ивлев не исключил, что в будущем президент Владимир Путин может скорректировать состав группы в зависимости от целей.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров перечислил условия, необходимые для урегулирования конфликта. По его словам, на Украине должны устранить нарушения прав русскоязычного населения.

Также в договоре необходимо учитывать законные интересы России в сфере безопасности, добавил Лавров. Дипломат заявил об этом во время переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.