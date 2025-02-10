Депутат Гусев рассказал о заминированных плитках шоколада в зоне СВО

Партию заминированных плиток шоколада нашли в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Откуда именно доставили взрывоопасный десерт, кому он предназначался и как в шоколаде нашли взрывчатку, депутат не уточнил.

«Нашли партию шоколада. Но не с орешками или изюмом, а со взрывчаткой. Бабах прямо при укусе», — заявил Гусев.

Собеседник агентства добавил, что от взрывающихся сладостей никто не пострадал.

В конце прошлой недели в зоне проведения специальной военной операции обнаружили заминированные FPV-очки Skyzone Cobra X v4, предоставленные волонтером, который представился, как Роман.

В ходе проверки техники в гаджетах нашли пластид, который должен был сдетонировать при включении.