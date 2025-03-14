Депутат Госдумы Терюшков в Жуковском передал гумпомощь для бойцов СВО

Каждый месяц из городского округа Жуковский на передовую отправляют от четырех до 10 тонн гуманитарной помощи. Свой вклад внес и депутат Государственной думы Роман Терюшков. Он передал гуманитарный груз для защитников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, а также встретился с семьей погибшего на фронте бойца.

В Жуковском депутат навестил семью Утиных. В 2023 году их сын Никита погиб в зоне специальной военной операции: герой вызвал минометный огонь противника на себя, спасая боевых товарищей. Защитника наградили орденом Мужества посмертно.

Собравшиеся обсудили также работу благотворительного фонда «Крылья Беркута», побеседовали о том, какая помощь нужна бойцам. Андрей и Наталия Утины также расспросили Романа Терюшкова о медицинском обслуживании защитников, предоставлении льготной ипотеки, земельного участка или жилищного сертификата. Эти темы чаще всего интересуют родственников участников спецоперации. На встрече предложили расширить категории военнослужащих, имеющих право претендовать на земельные участки.