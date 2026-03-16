Депутат Госдумы провел встречу с волонтерами в Наро-Фоминске

Депутат Государственной думы Отари Аршба познакомился с работой участников волонтерского движения «Нара за СВОих». Парламентарий осмотрел швейное производство, пообщался с добровольцами и обсудил с ними планы дальнейшего сотрудничества.

Движение «Нара за СВОих» насчитывает более тысячи человек. В него входят 10 волонтерских групп, общественные организации, предприятия, студенты, школьники и неравнодушные жители Наро-Фоминского округа. Добровольцы собирают сублимированные супы и индивидуальные перевязочные пакеты, изготавливают балаклавы, маскировочные костюмы и сети. Еженедельно они отправляют на передовую две-три машины с гуманитарным грузом.

Несколько месяцев назад волонтеры освоили новое направление деятельности — пошив антидроновых покрывал. Для этого они сначала долго тестировали материалы, консультировались с военными, после чего доработали технологию — добавили дополнительный защитный слой, который лучше сохраняет тепло и снижает заметность бойца (в том числе для тепловизоров). Малейший брак может стоить участникам СВО жизни, поэтому покрывала шьют самые опытные мастерицы, которые уделяют особое внимание качеству каждой строчки. В месяц волонтеры изготавливают около 200 покрывал.

Отари Аршба выделил движению 200 тысяч рублей, которые пошли на закупку оборудования и материалов для пошива антидроновых покрывал и маскировочных сетей.