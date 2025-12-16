Депутат Госдумы поучаствовал в акции «Елка желаний» в Ленинском округе

Накануне празднования Нового года в Ленинском городском округе продолжается Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». К проекту присоединился депутат Государственной думы Российской Федерации Роман Терюшков: он исполнит заветную мечту двух сестер Виктории и Таисии.

Девочки попросили у Деда Мороза роботизированных домашних животных — собаку и кошку.

«В преддверии новогодних праздников существует замечательная традиция — „Елка желаний“, благодаря которой исполняются самые заветные мечты детей из разных семей, в особенности тех, чьи отцы сегодня защищают нашу страну в зоне проведения специальной военной операции. Уверен, что они будут очень рады получить к Новому году подарки, о которых просили Деда Мороза», — сказал Роман Терюшков.

Мама Виктории и Таисии воспитывает их одна. Отец девочек героически погиб на фронте в зоне специальной военной операции. Он служил на Луганском направлении.

Отметим, что в прошлом году представители администрации Ленинского городского округа, силовых структур и предприниматели исполнили 98 детских желаний.