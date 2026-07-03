Депутат Госдумы посетила Дом ветеранов СВО в Дмитрове

Депутат Государственной Думы Ирина Роднина в рамках проекта «Единая страна — доступная среда» 1 июля проверила условия проживания участника специальной военной операции, имеющего ограничения по здоровью. Совместно с депутатом Московской областной Думы Мариной Шевченко, руководителем ассоциации ветеранов СВО Владимиром Гасковым, представителями фонда «Защитники Отечества», соцзащиты и профильных служб парламентарий осмотрела подъезд и придомовую территорию.

Для ветерана оборудовано отдельное парковочное место, а сам подъезд отвечает требованиям доступной среды.

«Мы посмотрели, как обустроен подъезд и стоянка — это сделано хорошо. Для человека, который прошел через боевые действия и имеет ограничения по здоровью, такие, пусть и небольшие на первый взгляд, решения имеют колоссальное значение», — подчеркнула Ирина Роднина.

Делегация также посетила Дом ветеранов СВО, которым руководит Владимир Гасков. Он провел экскурсию по учреждению, познакомив с экспозицией, посвященной истории военной службы и подвигам российских солдат. В собрании — образцы вооружения и экипировки, личные вещи и письма бойцов, а также макет, отражающий события афганской войны. На базе центра оборудованы площадки для военно-патриотических мероприятий, в том числе зона для метания спортивных ножей и мячей.

«Здесь оказывают регулярную поддержку военнослужащим и их семьям, помогают сменить профессию, получить новые навыки. Но, пожалуй, самое ценное — это работа с молодежью. Когда ребята общаются с ветеранами СВО, слушают их рассказы — это самые искренние и действенные уроки мужества», — отметила Ирина Роднина.