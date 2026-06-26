Депутат Госдумы передал коптеры школьникам из Балашихи

Александр Толмачев по обращению Ассоциации ветеранов СВО 25 июня передал технику. Она нужна для подготовки участников военно-патриотической игры «Зарница».

Инициатива стала одним из первых реализованных наказов, предложенных жителями в ходе формирования новой Народной программы «Единой России». Передача коптеров прошла в рамках круглого стола, на котором собравшиеся обсудили наказы.

«На одной из встреч ветераны спецоперации обозначили наказ о необходимости улучшить материально-техническое обеспечение школ для подготовки детей к „Зарнице“. Мы решили не ждать принятия новой программы и уже сегодня выполнили этот наказ. Передали коптеры, чтобы ребята могли осваивать современные технологии, готовиться к соревнованиям и получать навыки, которые будут востребованы не только в военной сфере, но и в гражданских профессиях», — отметил Александр Толмачев.

Участие в мероприятии также приняли депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин, Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Балашихи Иван Клещерев, ветераны СВО и молодогвардейцы.

«Народная программа доказала свою эффективность. Благодаря наказам жителей удалось определить ключевые направления работы и последовательно реализовывать их даже в непростых условиях. Сегодня мы уже формируем программу на следующие пять лет, и каждое предложение имеет значение», — подчеркнул Владимир Шапкин.

Работа по сбору наказов продолжается. Каждый житель может внести свои инициативы на сайте или по телефону: 8 (800) 200-89-50.