Депутат Госдумы Ирина Роднина наградила волонтеров в Химках
В Парке имени Льва Толстого на территории выставочного комплекса «Артишок» состоялась торжественная церемония чествования активистов движения «Волонтеры Подмосковья». Почетные грамоты вручила депутат Государственной думы Ирина Роднина.
На мероприятии были отмечены десять волонтеров, активно участвовавших в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих. Благодарственные письма из рук депутата получили Данил Бугня, Ульяна Петрова, Юлия Тур, Алиса Фомичева, Руслан Шукуров, Анна Подстольная, Марк Бровченко, София Пирогова, Арина Манина и Анна Митюшова.
«Вы вкладываете свои силы в нашу страну, наших людей. Сегодня вы оказываете поддержу семьям бойцов и ребятам, у которых отцы на фронте, собираете гуманитарную помощь. Это колоссальная работа. Я хочу пожелать не терять тот темп, которые вы взяли в жизни», — сказала Ирина Роднина.
Депутат отметила инициативность и самоотдачу волонтеров, поблагодарила за вклад в общее дело и подчеркнула важность их деятельности. В ходе встречи молодые активисты имели возможность пообщаться с Ириной Родниной и задать интересующие их вопросы.
Завершением вечера стал показ документального фильма «Роднина», посвященного спортивному и общественному пути легендарной фигуристки. Картина стала символическим аккордом мероприятия, подчеркивая значение силы духа и преданности делу.