Депутат Госдумы Ирина Роднина наградила волонтеров в Химках

На мероприятии были отмечены десять волонтеров, активно участвовавших в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих. Благодарственные письма из рук депутата получили Данил Бугня, Ульяна Петрова, Юлия Тур, Алиса Фомичева, Руслан Шукуров, Анна Подстольная, Марк Бровченко, София Пирогова, Арина Манина и Анна Митюшова.

«Вы вкладываете свои силы в нашу страну, наших людей. Сегодня вы оказываете поддержу семьям бойцов и ребятам, у которых отцы на фронте, собираете гуманитарную помощь. Это колоссальная работа. Я хочу пожелать не терять тот темп, которые вы взяли в жизни», — сказала Ирина Роднина.

Депутат отметила инициативность и самоотдачу волонтеров, поблагодарила за вклад в общее дело и подчеркнула важность их деятельности. В ходе встречи молодые активисты имели возможность пообщаться с Ириной Родниной и задать интересующие их вопросы.

Завершением вечера стал показ документального фильма «Роднина», посвященного спортивному и общественному пути легендарной фигуристки. Картина стала символическим аккордом мероприятия, подчеркивая значение силы духа и преданности делу.