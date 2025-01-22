Депутат Госдумы Алла Полякова встретилась с участником СВО в Балашихе

В Балашихе состоялась встреча с участником специальной военной операции Кириллом Комовым и его матерью. В мероприятии приняли участие депутат Госдумы РФ Алла Полякова, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фомичев и главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Алла Полякова подчеркнула важность подобных встреч для установления диалога между представителями власти и ветеранами. Она отметила, что для улучшения мер поддержки необходимо учитывать потребности самих участников боевых действий. Во время беседы Кирилл Комов рассказал о необходимости прохождения углубленной реабилитации. Ранее он уже проходил лечение в Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки», где врачи дали положительные прогнозы. Полякова также отметила, что региональная общественная приёмная «Единой России» активно помогает участникам СВО получать необходимую помощь, включая медицинскую реабилитацию, юридическую поддержку, профессиональное переобучение и содействие в трудоустройстве.

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин предложил рассмотреть возможность прохождения реабилитации в федеральных центрах и заверил, что врачи в ближайшее время определят перечень необходимых процедур для полного восстановления бойца.

Кирилл Комов родился в 2000 году в Жигулевске Самарской области, позже переехал в Сургут, где окончил школу. С 2018 по 2019 год он проходил службу в Вооруженных силах России, а затем подписал контракт. В марте 2022 года при выполнении боевой задачи Кирилл получил тяжелое ранение. Сейчас он обратился за содействием в получении углубленной реабилитации для восстановления здоровья.