Депутат Госдумы Алла Полякова провела встречу с бойцами СВО в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Депутат Государственной думы Алла Полякова встретилась с участниками специальной военной операции в Подольске. Во время рабочего визита она передала военнослужащим квадрокоптер и комплектующие для него, а также детектор дронов.

Встреча началась с приема участников СВО и членов их семей. Двум жительницам Алла Полякова разъяснила порядок действий при поиске пропавших военнослужащих, попросила предоставить необходимые документы и взяла ситуацию на личный контроль.

Также участник СВО обратился с просьбой помочь получить удостоверение ветерана боевых действий.

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

После встречи супруге военнослужащего Елене и бойцу с позывным Сосед вручили гуманитарную помощь.

Также военному, находящемуся в отпуске, передали квадрокоптер и детектор дронов. Жене защитника, который сейчас служит на Купянском направлении, передали комплектующие для дрона «Баба-Яга».

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