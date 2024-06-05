Депутат Геннадий Панин встретился с бойцом СВО в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском городском округе прошла встреча депутата Госдумы Геннадия Панина с бойцом специальной военной операции из Электрогорска. Военнослужащий получил ранение и обратился к депутату с просьбой о помощи в прохождении реабилитации.

Геннадий принял решение стать добровольцем и отправился в зону СВО в сентябре 2022 года. За свою отвагу он удостоен двух медалей. Трижды получал ранения. Его боевые товарищи вытащили его из опасной ситуации, но Геннадию пришлось провести 2,5 месяца в госпитале, где ему пришлось заново учиться ходить.

На встрече в Общественной приемной партии «Единая Россия» в Павловском Посаде боец обратился к депутату с просьбой о помощи в прохождении реабилитации в санатории для восстановления здоровья и возвращения к боевым товарищам. Депутат Геннадий Олегович Панин принял решение помочь и предложил Геннадию проходить реабилитацию в подмосковном центре «Ясеньки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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