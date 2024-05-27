Депутат ГД анонсировал скорое освобождение Часова Яра

Депутат ГД Водолацкий: в ближайшее время Часов Яр полностью освободят от ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Бои идут за южную часть Часова Яра, город в ближайшее время полностью освободят. Такое заявление сделал в беседе с РИА «Новости» координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«За Часов Яр, за южную сторону идут бои. <…> Я думаю, что в ближайшее время Часов Яр будет освобожден полностью», — сказал Водолацкий.

Депутат отметил, что продвижение идет такими темпами, чтобы было меньше потерь с российской стороны, командование бережет бойцов. ВСУ превратили Часов Яр в стратегический пункт, в каждом доме и переулке организован укрепрайон.

Солдаты ВСУ пытаются скрыть потери в Часовом Яре и вывозят тела погибших сослуживцев под покровом ночи. Об этом стало известно в начале мая, за двое суток вывезли около 100 погибших.

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