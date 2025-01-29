Депутат «Единой России» провел встречу с семьей бойца СВО в Мытищах

Встреча народного избранника с семьей участника спецоперации состоялась в Мытищах. На ней говорили о гуманитарной помощи и мерах поддержки. Необходимые для службы вещи закупят в ближайшее время.

Поддержка бойцов специальной военной операции и их семей ведется в Мытищах на постоянной основе. Общение с родственниками помогает лучше понять потребности и проблемы и найти пути их решения.

Юрий Гончарук, депутат от партии «Единая Россия», на одной из таких встреч поговорил с супругой военнослужащего. Женщина рассказала о том, что жизненно необходимо мужу, который находится сейчас в зоне проведения специальной военной операции.

«Для нас крайне важно поддерживать наших защитников и их семьи. Мы понимаем, как трудно им, и готовы оказать любую помощь, чтобы облегчить их повседневные заботы и показать, что они не одни», — поделился Юрий Гончарук.

Обсудили и помощь семье военнослужащего, чтобы они почувствовали поддержку в непростой жизненной ситуации. Юрий Гончарук уверен, что делать все возможное для бойцов и их близких — это долг каждого из нас.