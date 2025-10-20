Депутат Дмитрий Кульков встретился с волонтерами в Красноармейске

В «Центре образования № 2» в Красноармейске прошла встреча в рамках проекта «Школа волонтера». Депутат Совета депутатов городского округа Пушкинский и директор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков побеседовал с молодыми добровольцами и поделился своим опытом как бизнесмен и как человек, поддерживающий бойцов специальной военной операции.

По словам Дмитрия Кулькова, он впервые выступил в роли спикера на таком масштабном школьном мероприятии. Его организовало региональное движение «Волонтеры Подмосковья».

«Встречу провели в моей родной школе в Красноармейске. Было очень приятно вернуться туда, где прошло детство. Много воспоминаний, теплых моментов, знакомых лиц. Говорили о важности волонтерства, о роли бизнеса в помощи фронту, как каждый может внести свой вклад», — поделился народный избранник.

Предприниматель отметил, что ребята активно участвовали в обсуждении, задавали содержательные вопросы.

«Было интересно услышать, что волнует молодое поколение, какие у них взгляды и стремления», — сказал Дмитрий Кульков.

Он поблагодарил волонтеров за теплый прием и выбрал самых активных участников. Дмитрий Кульков вручил ребятам подарки от своей компании. А «Волонтеры Подмосковья» передали гостю тематические сувениры, которые он тут же примерил.