Депутат Дмитрий Кульков встретился с волонтерами в Красноармейске
В «Центре образования № 2» в Красноармейске прошла встреча в рамках проекта «Школа волонтера». Депутат Совета депутатов городского округа Пушкинский и директор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков побеседовал с молодыми добровольцами и поделился своим опытом как бизнесмен и как человек, поддерживающий бойцов специальной военной операции.
По словам Дмитрия Кулькова, он впервые выступил в роли спикера на таком масштабном школьном мероприятии. Его организовало региональное движение «Волонтеры Подмосковья».
«Встречу провели в моей родной школе в Красноармейске. Было очень приятно вернуться туда, где прошло детство. Много воспоминаний, теплых моментов, знакомых лиц. Говорили о важности волонтерства, о роли бизнеса в помощи фронту, как каждый может внести свой вклад», — поделился народный избранник.
Предприниматель отметил, что ребята активно участвовали в обсуждении, задавали содержательные вопросы.
«Было интересно услышать, что волнует молодое поколение, какие у них взгляды и стремления», — сказал Дмитрий Кульков.
Он поблагодарил волонтеров за теплый прием и выбрал самых активных участников. Дмитрий Кульков вручил ребятам подарки от своей компании. А «Волонтеры Подмосковья» передали гостю тематические сувениры, которые он тут же примерил.